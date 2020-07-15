Уголовное дело возбудили после акций протеста в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за акций протеста, которые прошли в Минске накануне. Следствие считает, что митингующие грубо нарушили общественный порядок и сопротивлялись милиции.

Дело открыли по статье УК Белоруссии об организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также участии в них. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вечером 14 июля в белорусской столице прошли несанкционированные акции протеста. Причиной выхода людей на улицы стало то, что ЦИК страны не зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

В Сети появилось видео стычки протестующих и сотрудников правоохранительных органов.

Конфликт возник в районе площади Победы в центре и станции метро «Немига». В итоге около 200 человек задержали. Среди них были журналисты, блогер и один россиянин.

Выборы в Белоруссии пройдут уже 9 августа. К ним допустили пять кандидатов. Один из них действующий президент страны Александр Лукашенко.