Мир 16 ноября 2023, 18:46 Уголовное дело возбудили на Украине в отношении Алексея Арестовича Депутат Рады Пипа: в отношении Арестовича на Украине возбудили уголовное дело РИА «Новости»

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В отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* возбудили уголовное дело. Депутат Верховной Рады Наталья Пипа написала об этом на своей странице в Facebook**.

По какой статье возбудили дело, она не уточнила. По словам Пипы, информацию об открытом делопроизводстве она получила в Нацполиции Украины.

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Ранее Арестович* сообщил, что покинул страну. По словам блогера, у него серьезный конфликт с бывшим начальством. В Сети он признавался, что обманывал украинцев, рассказывая о быстрой победе ВСУ над российскими войскам. Также экс-советника офиса президента указал на существование разногласий между Владимиром Зеленским и военными.

* Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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