Уголовное дело против российского военкора завели в Азербайджане

Российского военного журналиста Семена Пегова в Азербайджане обвинили в незаконном пересечении границы и призывах к терроризму. Прокуратура завела уголовное дело.

«Установлено, что гражданин РФ Семен Владимирович Пегов 1985 года рождения, вступив в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, <…> через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы азербайджанского надзорного ведомства.

Генеральный прокурор Азербайджана возбудил против Пегова уголовное дело по трем статьям УК республики: «Публичные призывы к терроризму», «Публичные призывы, направленные против государства» и «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана». Ведомство обратилось за правовой помощью к российским уполномоченным структурам

Военный журналист Семен Пегов является создателем проекта WarGonzo. Он работал в нескольких горячих точках, в том числе в Сирии и Донбассе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан развернули на линии соприкосновения боевые действия. 9 октября министрам иностранных дел враждующих стран удалось договориться о перемирии во время встречи в Москве.