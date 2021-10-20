Уголовное дело о создании порнодипфейков впервые завели в Японии

Уголовное дело о создании порнографических дипфейков завели в Японии. Это первое подобное дело в стране. Об этом написал сайт Vice.

Фигурантом дела стал 43-летний Масаюки Накамото из префектуры Хиого. Полицейские считают, что он с помощью самообучающейся программы заменял размытые изображения гениталий в порнофильмах на четкие, взятые из внешних источников. После он продавал видео, которые так умело корректировал.

В результате ему удалось за год заработать почти 100 тысяч долларов. Всего он продал 2561 видео. Мужчине уже предъявили обвинение в нарушении закона об авторском праве и распространении порнографии.

Недавно стало известно, что мошенники стали распространять в социальных сетях поддельное видео с основателем Тинькофф Банка Олегом Тиньковым. Ролик создали с использованием технологии дипфейк, хотя следы монтажа в нем были заметны. Представитель «Тинькофф» заявил что это первый случай, когда мошенники создали дипфейк основателя банка. Сейчас эта технология все больше набирает обороты.