Уголовное дело о дискриминации русских попросили возбудить в Германии

Немецкая некоммерческая организация по защите русскоязычного населения в ФРГ попросила возбудить уголовное дело о дискриминации русских в Германии. Поводом стало заявление главы Христианско-демократического союза в Берлине Стефана Эверса — он назвал «фашистами» участников апрельского автопробега против русофобии. Об этом написали «Известия».

Автор заметки в газете Berliner Zeitung под названием «Автомобильный парад позора в Берлине» процитировал пост Эверса в социальной сети.

«Отвратительно. И это в городе #свободы. Можете поехать прямо в Москву и оставаться там, фашистские психи», — написал политик.

НКО, созданная в конце июня, обратилась в полицию. Правоохранители занялись этим делом, сообщил «Известиям» инициатор письма, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. Как уточнил уполномоченный по правам российских немцев и русскоговорящих сограждан Ойген Шмидт, полиции предстоит разобраться, являлись слова Эверса частным мнением или разжиганием ненависти. За разжигание ненависти ему может грозить до пяти лет лишения свободы.