Уголовное дело могут завести на сестру Ким Чен Ына
Ким Е Чжон, сестру лидера КНДР Ким Чен Ына, могут привлечь к уголовной ответственности в Южной Корее за незаконный снос межкорейского офиса связи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Yonhap.
По данным сайта «Аргументы и факты», вопрос о возбуждении уголовного дела решается в прокуратуре республики.
Соответствующую жалобу в ведомство направил южнокорейский юрист Ли Кен Чже, чтобы привлечь внимание к проблеме. Уточняется, что даже если Ким Е Чжон осудят, приговор будет невозможно исполнить.