Уголовное дело могут завести на сестру Ким Чен Ына

По данным сайта «Аргументы и факты», вопрос о возбуждении уголовного дела решается в прокуратуре республики.

Соответствующую жалобу в ведомство направил южнокорейский юрист Ли Кен Чже, чтобы привлечь внимание к проблеме. Уточняется, что даже если Ким Е Чжон осудят, приговор будет невозможно исполнить.