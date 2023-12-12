Мир 12 декабря 2023, 07:27 Угол шестиэтажного жилого здания рухнул в Нью-Йорке ABC: в Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом

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Жилое шестиэтажное здание частично обрушилось в районе Бронкс в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC.

У дома, построенного в 1915 году, обвалился угол. На место выехали экстренные службы, спасатели приступили к разбору завалов. При эвакуации два человека получили травмы. Пожарные не обнаружили под завалами других пострадавших.

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Очевидцы событий рассказали телеканалу, что обрушение произошло очень быстро, всю улицу накрыло облако пыли

«И вы могли видеть все, что внутри конструкции: кровати людей, их двери, шкафы, фонари, все. Действительно страшно», — отметил Хулиан Родригес, находившийся рядом со зданием в момент обрушения.

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