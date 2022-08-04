США уличили в смертельном отравлении Уго Чавеса

Военно-биологические разработки американцев привели к смерти бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Об этом со ссылкой на заявление представителей латиноамериканской страны заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что, по данным Венесуэлы, спецслужбы США с 2002 года совершили несколько покушений на неудобного для Вашингтона политика. При этом тогда же в нарушение мирового законодательства США разрабатывали препараты, вызывающие хронические заболевания и развитие форм рака.

«По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудиой Диас, входившей в президентское окружение», — заявил Кириллов. Он добавил, что после смерти политика женщина покинула Венесуэлу, а после ее вывезли в США.

Источник фото: Минобороны России

О том, что заболевание бывшего лидера Венесуэлы протекало необычно, заявляли кубинские врачи, которые занимались его лечением. Лекарства, которые давали Чавесу, не давали никакого облегчения — и болезнь прогрессировала.

Представитель Минобороны напомнил, что ранее уже приводил доказательства, что США использовали страны Латинской Америки для проверки биологического оружия. Тогда на Кубе произошла вспышка африканской чумы свиней. В 1997 году правительство острова также сообщило о распылении с американских самолетов пальмового трипса. Это насекомое, которое способно быстро уничтожить посадки деревьев, составляющих одну из ключевых отраслей сельского хозяйства Кубы.

Уго Чавес умер весной 2013 года после длительного лечения от рака. Причиной смерти власти Венесуэлы называли дыхательную недостаточность, вызванную легочной инфекцией у тяжелобольного президента.