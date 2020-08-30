Угарным газом отравились 25 человек на рейв-вечеринке в Осло

Во время вечеринки в Осло угарным газом отравились 25 человек. Семеро из них потеряли сознание к тому времени, как их обнаружили врачи.

Об этом сообщило местное издание NRK со ссылкой на полицию города.

Рейв-вечеринка проходила в закрытом бункерном помещении произошел в районе Санкт-Хансхауген в ночь на 30 августа. Там собрались около 200 молодых людей. По данным правоохранителе, они проникли в бункер незаконно. Позже выяснилось, что угарный газ скопился в зале из-за двух переносных аппаратов, которые работали на протяжении вечера.

Врачи обнаружили в бункере семерых молодых людей, которые к моменту их приезда уже потеряли сознание. Их госпитализировали в клинику. Всего из-за отравления угарным газом пострадали 25 человек. Врачи госпитализировали каждого, специалисты оценивают их состояние как тяжелое.

«На данный момент, к шести часам утра, у нас есть информация о том, что состояние нескольких участников вечеринки характеризуется как серьезное и критическое», — заявил операционный менеджер Андре Кракенес в полицейском участке Осло. Его слова процитировало издание Bergens Tidende.