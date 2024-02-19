Мир 19 февраля 2024, 10:53 Уганда озаботилась поиском аналога SWIFT Глава МИД Уганды Одонго: альтернатива SWIFT позволит избежать шантажа Запада Rafael Henrique/Keystone Press Agency/globallookpress

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Использование альтернативы международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT обезопасит страны Африки. Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго сообщил РИА «Новости» о политическом шантаже со стороны Запада.

«Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты», — сказал он.

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Джедже Одонго объяснил, что при появлении аналога SWIFT у африканских стран появится выбор — использовать ее или другой вариант, например созданный в России. По словам министра, коллективный Запад пригрозил странам с неугодной позицией отключением от этой системы. Он сказал, что альтернативный инструмент защитит их от шантажа и политизации финансовых операций.

Крупные российские банки отключили от SWIFT. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин не исключил создание отечественной альтернативы, а глава ВТБ Андрей Костин предложил присоединиться к китайской CIPS.