UFC предложил работу уволенной за драку с посетителями продавщице магазина

Продавщицу магазина BestBuy на Гавайях Саммер Тапаса-Сатараку уволили из-за драки с посетителями. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт посмотрел видео с потасовкой и предложил женщине работу.

Уайт опубликовал ролик с дракой на своей странице в Instagram и заявил, что хочет, чтобы Тапаса-Сатарака «работала на него».

«Это Саммер Тапаса-Сатарака. Она не позволила этому засранцу сбежать с украденным, а ее уволили. Полечу к ней на этих выходных и подарю билеты на бой Магрегора и Ковбоя. Хочу, чтобы она работала на меня! Саммер, приготовьтесь к лучшим выходным в вашей жизни», — написал Уайт.

Драка в BestBuy произошла в декабре 2019 года. Тапаса-Сатараки смогла силой остановить мужчину, который пытался вынести из магазина украденную коробку. Ролик быстро разошелся по сети и стал вирусным.