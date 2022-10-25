Уехавших за границу украинцев попросили не возвращаться до весны | 360°

Мир 25 октября 2022, 16:23 Уехавших за границу украинцев попросили не возвращаться до весны Вице-премьер Украины Верещук посоветовала уехавшим согражданам перезимовать за границей РИА "Новости"

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В зимний период уехавшим за границу украинцам не стоит возвращаться домой, чтобы не увеличивать нагрузку на электросети. Как сообщило издание «Политика страны», с таким заявлением выступила вице-премьер правительства Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что выехавшим из страны украинцам не стоит приезжать до весны, потому что их присутствие серьезно увеличит нагрузку на электросети.

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«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Не нужно этого делать. Если есть возможность остаться, то лучше пока перезимовать за границей», — заявила Верещук.

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Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее заявил, что предстоящая зима станет для Украины худшей в истории из-за перебоев с электричеством и проблемами с отоплением.

По его словам, почти половина объектов украинских электросетей получили сильные повреждения. Для их ремонта подачу света приходится постоянно отключать. Кроме того, уничтожены все заводы по переработке нефти.

Власти Киева 25 октября объявили о частичном отключении жилых домов от электроснабжения, чтобы избежать аварий во время ремонта. Горожан попросили меньше использовать мощные электроприборы, чтобы сократить нагрузку на сети.