Мир 05 июля 2023, 15:50 Уехавших в Германию россиян предупредили о возможных арестах их авто Таможня Германии: личные автомобили, на которых приехали россияне, могут арестовать РИА «Новости»

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Въезд россиян в Германию на личном автомобиле немецкие таможенники расценивают как основание для ареста машины. Об этом РБК рассказали в таможне ФРГ.

«Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со статьей… регламента, определяющего эмбарго в отношении России», — пояснили в немецкой таможне.

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По информации ведомства, слово «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров и не предусматривает исключений.

При переводе на немецкий язык санкционного закона ЕС используется термин Einfuhr, который может означать «ввоз», а не «таможенный импорт».

Издание напомнило, что по правилам ЕС страны сами могут интерпретировать общеевропейские санкции.

Ранее член французского парламента Ги Брику заявил о пагубном влиянии антироссийских санкций на экономику Франции. В качестве примера он привел авиационное оборудование, которое перестали экспортировать в Россию.