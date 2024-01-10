Мир 10 января 2024, 22:47 Уехавших в Британию украинцев попросили встать на воинский учет Консульство Украины в Лондоне попросило мужчин встать на воинский учет Unsplash

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Консульство Украины в Лондоне в своем Telegram-канале напомнило мужчинам о необходимости встать на воинский учет. В диппредставительстве подчеркнули, что уехавшие остаются в списках военнообязанных и резервистов.

Мужчинам напомнили, что они обязаны встать на учет в новой стране, если они планируют пробыть в ней более трех месяцев. Для этого им в течении семи дней после приезда придется прийти в одно из консульских отделений Украины с необходимыми документами. Сотрудники диппредставительства занесут обновленные данные в реестр учета.

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Представители консульства признались, что стали получать все больше вопросов о мобилизации: сбежавшие украинцы испугались, что уклонистов могут ограничить в услугах. Дипломаты отметили, что пока подобных распоряжений они не получали.

Оставшиеся дома украинцы уже стали жертвами повысившейся активности военкоматов: в контролируемом киевским режимом Запорожье их сотрудники проводят массовые облавы. Риски мобилизации заставили украинских мужчин искать новые способы сбежать от службы: все чаще они отбирают детей у бывших жен через суд, чтобы получить статус отцов-одиночек.