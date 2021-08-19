Туристы пожаловались на крики петухов в испанской деревне. Им предложили уехать оттуда

Туристы, которые приезжают отдохнуть в испанскую деревню Рибадеселла, постоянно жалуются на крики петухов и ослиный и коровий навоз на дорогах. Местные чиновники посоветовали им два варианта решения проблемы: либо смириться с деревенской реальностью, либо выбрать другое место для отдыха. Об этом сообщила газета La Voz de Asturias.

Мэр деревни Рамон Канал рассказал, что одна женщина несколько раз звонила в администрацию населенного пункта и негодовала по поводу петуха, который не давал ей своим криком спать по утрам. Она заявила, что местные чиновники обязаны что-то с этим сделать. Уставшие от постоянных жалоб на деревенскую реальность работники мэрии развесили шуточные плакаты, чтобы разрядить обстановку.

«У нас есть: колокольни, которые регулярно звонят, петухи, кричащие по утрам, скот с колокольчиками, который живет поблизости, тракторы, принадлежащие фермерам, и асфальтированные дороги, а не шоссе. Если вы не можете смириться с этим, возможно, вы не в правильном месте», — приводит газета текст плаката.

Также в объявлении говорится, что если смириться с петухами и коровами, то в Рибадеселле можно получить истинное удовольствие от красивого окружения и вкусной еды из продуктов, которые производят местные фермеры.

Заместитель мэра Луис Санчес подчеркнул, что цель этой вынужденной акции — сокращение разрыва между деревенскими и городскими жителями.