МИД Болгарии призвал соотечественников уехать из Молдавии

Гражданам Болгарии, находящимся на территории Молдавии, рекомендовали покинуть территорию этой страны из-за напряженной политической обстановки. Соответствующее обращение к соотечественникам выпустило Министерство иностранных дел Болгарии.

«Рекомендуем болгарам покинуть Молдавию на имеющихся в их распоряжении транспортных средствах», — говорится в сообщении дипведомства.

Также МИД рекомендовал соотечественникам не приезжать в Молдавию, а тем лицам, которые уже приехали в страну, зарегистрироваться на сайте ведомства для получения услуги «Я путешествую».

Ранее в Приднестровье произошло несколько инцидентов. Неизвестные обстреляли корпус Министерства государственной безопасности в Тирасполе из гранатометов. В поселке Парканы группа лиц совершила попытку нападения на воинскую часть, несколькими взрывами повреждено две радиоантенны Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшие события актами терроризма и заявила, что ведомство встревожено попытками эскалации конфликта в регионе.