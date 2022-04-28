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    28 апреля 2022, 19:21

    МИД Болгарии призвал соотечественников уехать из Молдавии

    МИД Болгарии рекомендовал соотечественником покинуть Молдавию

    Максим Зинкин

    Гражданам Болгарии, находящимся на территории Молдавии, рекомендовали покинуть территорию этой страны из-за напряженной политической обстановки. Соответствующее обращение к соотечественникам выпустило Министерство иностранных дел Болгарии.

    МИД Болгарии призвал соотечественников уехать из Молдавии

    «Рекомендуем болгарам покинуть Молдавию на имеющихся в их распоряжении транспортных средствах», — говорится в сообщении дипведомства.

    Также МИД рекомендовал соотечественникам не приезжать в Молдавию, а тем лицам, которые уже приехали в страну, зарегистрироваться на сайте ведомства для получения услуги «Я путешествую».

    Ранее в Приднестровье произошло несколько инцидентов. Неизвестные обстреляли корпус Министерства государственной безопасности в Тирасполе из гранатометов. В поселке Парканы группа лиц совершила попытку нападения на воинскую часть, несколькими взрывами повреждено две радиоантенны Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшие события актами терроризма и заявила, что ведомство встревожено попытками эскалации конфликта в регионе.