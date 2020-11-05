Президент Александр Лукашенко рассказал, что несколько дней назад Польша просила белорусских медиков помочь стране в борьбе с коронавирусом. Глава государства заявил, что не станет препятствовать врачам, но отметил, что обратной дороги уже не будет.

Лукашенко также отметил, что белорусам самим нужны медики для лечения местных жителей и лишних специалистов у них нет, сообщает БелТА.

«Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. <…> Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — заявил он.

Тем не менее глава государства подчеркнул, что это вовсе не угроза, а приказ для правительства. И добавил, что надо ставить на место тех, у кого «позеленеют глаза от валюты», но не препятствовать им.

В четверг Лукашенко рассказал силовикам о патриотизме. По его словам народ справится со всеми трудностями, потому что знает, как сохранить и защитить страну.