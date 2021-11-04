«Уехал без меня». Лукашенко обиделся, что Путин не взял его в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что российский лидер Владимир Путин обещал отвезти его в Крым, но уехал на празднование Дня народного единства без него. Путин заверил, что Лукашенко всегда рады, сообщило РИА «Новости».

Путин посоветовал Лукашенко посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, куда сегодня президент РФ прибыл по случаю Дня народного единства.

Лукашенко в ответ пожаловался Путину, что он не пригласил его в Крым на 4 ноября.

«Обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым… Но вот сегодня один уехал», — посетовал глава Белоруссии.

Путин заверил коллегу, что ему всегда рады в Крыму. Лукашенко ни разу там не был с тех пор, как полуостров присоединился к РФ.

«Мы всегда будем рады вас видеть», — сказал российский лидер.

Президенты РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества и интеграционных процессов в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. В начале совещания Лукашенко обратился к крымчанам, поздравив с Днем народного единства.