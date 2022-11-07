UEFA запустил рекламу с призывом к европейцам экономить электричество | 360°

Мир 07 ноября 2022, 11:19 UEFA запустил рекламу с призывом к европейцам экономить электричество UEFA призвал европейцев экономить электричество через социальную рекламу РИА "Новости"

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Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил рекламный ролик. В нем жителей стран ЕС призвали экономить электроэнергию, сообщило РИА ФАН.

В ролике, выпущенном накануне чемпионата мира по футболу, европейским болельщикам напомнили, что нужно реже пользоваться электроприборами и заглядывать в холодильник. По сюжету социальной рекламы UEFA, фанаты, увлеченные трансляцией матча, не замечают снижения температуры воздуха в доме, согреваясь эмоциями.

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Ранее сообщалось, что отключившие отопление в квартирах немцы столкнулись с нашествием плесени. Кроме того, немцев предупредили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса.

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Стоимость электроэнергию выросла на Западе после объявления антироссийских санкций. В преддверии зимы европейцы стали запасаться дровами, на улицах из экономии отключают фонари. Турецкие турфирмы приглашают пенсионеров из Европы сэкономить на отоплении и перезимовать на берегу Средиземного моря.