UЕFА потребовал от сборной Украины убрать с формы на Евро-2020 политические надписи

UЕFА потребовал от футбольной сборной Украины убрать с формы политические надписи. На футболках спортсменов разместили очертания Крыма, а также фразы «Слава Украине» и «Героям слава».

В организации решили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил, так как ООН признает соответствующие границы государства, сообщил источник «Чемпионата».

Помимо этого, UЕFА разрешил оставить на воротнике слоган «Слава Украине», но вторую часть «Героям слава» сборной Украине придется убрать, потому что в сочетании с первой частью он приобретает явный политический смысл.

Презентация новой экипировки национальной украинской сборной по футболу прошла 6 июня. В ней сфотографировался и президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, форма получилась особенной и шокирующей.

В Российском футбольном союзе сочли, что экипировка нарушает принципы UЕFА, и обратились в организацию с просьбой провести проверку.

Выбор формы для украинской сборной накануне прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. По его мнению, это указало на то, как на Украине относятся к принятому Крымом решению.