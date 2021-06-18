UEFA отстранил Белоруссию от проведений матчей под эгидой союза

Белоруссии запретили проводить какие-либо матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Мера коснулась в том числе игр еврокубков.

Республика узнала о бане от заместителя генерального секретаря UЕFА Кевина Лямура. Об этом сообщил в Telegram Фонд спортивной солидарности Белоруссии.

«Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений», — отмечено в публикации.

Причины отстранения Белорусской федерации футбола от международных соревнований не называются.

Местные СМИ предположили, что дисквалификация республики связана с задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и ужесточением позиции европейских стран с воздушным пространством над Белоруссией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что оснований, которые бы заставили усомниться в словах белорусского лидера Александра Лукашенко о посадке рейса Ryanair, нет. Самолет экстренно сел в Минске 23 мая после полученного экипажем сообщения о минировании.