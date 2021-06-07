UEFA обвинили в двойных стандартах из-за одобрения украинской формы на Евро с Крымом

UEFA продемонстрировал двойные стандарты, когда одобрил украинскую форму с изображением карты с Крымом для Евро-2020. Этого было нельзя делать. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев.

«Считаю, что у UEFA двойные стандарты. С одной стороны, декларирует, что спорт должен быть вне политических лозунгов. С другой стороны, согласовывает спорную карту территории Украины. Давайте Польша Львов отнесет к своей территории. Тогда Россия вообще должна быть с картой Российской империи», — сказал Свищев в беседе с «360».

По его словам, UEFA, пропагандирующий честный спорт, всячески должен уходить от подобных случаев. Даже если кто-то прав, кто-то нет. Депутат отметил, что организация подчиняется Евросоюзу, а ЕС поддерживает Украину «во всех начинаниях».

«Дешевая, неоправданная провокация. Какие последствия будут — они даже себе не представляют. Последствия могут быть очень серьезными. Недальновидность UEFA очевидна», — резюмировал Свищев.

Недавно Украина показала форму своей сборной для выступления на чемпионате мира по футболу. На футболке изображена карта страны, где можно есть и Крым. Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что силуэт родины даст игрокам силу, ведь они будут сражаться за всю страну. Позже UEFA согласовал форму команды Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала новую украинскую форму отчаянной художественной акцией.