Латвия окажется от транзита белорусских удобрений до 15 января

Латвия приостановит транзит белорусских удобрений в знак солидарности с Литвой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на BNS.

«Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее если удастся, или когда удастся остановить транспортировку [белорусских удобрений] в Литве, то хотя бы до 15 января она не будет осуществляться через Латвию. Это знак солидарности», — сообщил глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил, что правительство Латвии приняло это решение накануне, написал RT.