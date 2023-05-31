Мир 31 мая 2023, 10:43 «Удобная и подлая позиция». Захарова прокомментировала реакцию Запада на атаку дронов в Москве Представитель МИД Захарова: Запад занял подлую позицию в ситуации с атакой на Москву Соцсети

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Запад занял удобную и подлую позицию в ситуации с атакой беспилотников на Москву, подобное происходит уже не в первый раз, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik. Она охарактеризовала высказавшихся по этому поводу как «невкурсантов».

«Я, по-моему, изобрела новый термин — емкое слово для тех, кто делает подобные заявления. Я считаю, что их стоит называть „невкурсанты“. То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — подчеркнула дипломат.

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При этом Запад молниеносно принимает решения о высылке диппредставителей, санкциях, чуть ли не в течение суток «не то что выносит обвинения, а отчитывается о наказании», добавила Захарова. Вряд ли сейчас у них вдруг отключили интернет, нет связи и не работают телевизоры, сыронизировала дипломат. Она задалась вопросом, как можно «вечно быть не в курсе или слышать, но не понимать, что произошло».

После вчерашней атаки беспилотников на Москву представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что у него не хватает информации для комментирования случившегося. О сборе информации сообщили и в США. В МИД Британии ушли от ответа на вопрос, причастна ли Украина к атаке, и лишь заметили, что она якобы имеет право защищаться таким образом.