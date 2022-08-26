Удивительное радужное облако зависло над китайским городом

Китайский город Хайхоу накрыло облако Пилеус — редкое атмосферное явление, сопровождающееся радугой. Кадры опубликовал Telegram-канал «КБ».

По данным издания, для появления необычного эффекта в облаке должны быть охлажденные однородные капли воды. Все это должно попасть под солнечные лучи под определенным градусом.

В июле в Москве прошли несколько сильных ливней. После одного из них над столицей образовалась двойная радуга. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, внешний вид этого явления зависит от того, под каким углом падают солнечные лучи.

В конце июня москвичам в очередной раз повезло — они наблюдали еще одно редкое атмосферное явление. В объективы жителей столицы попали серебристые облака. По словам синоптиков, они появляются на высоте около 85 километров перед восходом или после заката солнца.

В День Победы редкое оптическое явление гало наблюдали жители Пскова. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал несколько кадров и назвал гало добрым знаком.