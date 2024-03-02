Мир 02 марта 2024, 18:19 «Удивительно слабая». Оборону ВСУ оценили в США NYT: слабая оборона ВСУ помогла ВС России продвинуться вперед Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Плохая оборона ВСУ дала возможность Вооруженным силам России быстрее продвигаться на запад Украины. Об этом сообщила газета The New York Times.

Авторы материала изучили спутниковые снимки оборонительных позиций ВСУ и пришли к выводу, что российская армия добивается небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки. Этому отчасти способствовало истощение украинских боеприпасов и сокращение западной помощи.

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«Есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины», — указали в статье.

По словам журналистов, украинские боевики соорудили удивительно простые линии окопов, которым не хватило дополнительных укреплений, чтобы замедлить ход российских танков.

Они отметили, что американских политиков беспокоит плохая подготовка украинцев к российскому наступлению, и теперь остается только ждать продвижения ВС России за пределы Авдеевки.

На этой неделе российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля.