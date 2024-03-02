02 марта 2024, 18:19
«Удивительно слабая». Оборону ВСУ оценили в США
NYT: слабая оборона ВСУ помогла ВС России продвинуться вперед
Плохая оборона ВСУ дала возможность Вооруженным силам России быстрее продвигаться на запад Украины. Об этом сообщила газета The New York Times.
Авторы материала изучили спутниковые снимки оборонительных позиций ВСУ и пришли к выводу, что российская армия добивается небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки. Этому отчасти способствовало истощение украинских боеприпасов и сокращение западной помощи.
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«Есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины», — указали в статье.
По словам журналистов, украинские боевики соорудили удивительно простые линии окопов, которым не хватило дополнительных укреплений, чтобы замедлить ход российских танков.
Они отметили, что американских политиков беспокоит плохая подготовка украинцев к российскому наступлению, и теперь остается только ждать продвижения ВС России за пределы Авдеевки.
На этой неделе российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля.
ВСУ
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Украина
Авдеевка
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