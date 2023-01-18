Мир 18 января 2023, 09:06 «Удивительная устойчивость». В Японии признали, что экономика России выдержала удар санкций Yahoo News Japan: российская экономика устояла перед лицом санкций Запада РИА «Новости»

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Западные санкции против России показали неэффективность, заявил японский журналист Ватару Накамура. В материале для Yahoo News Japan он назвал одной из причин устойчивости страны менталитет россиян.

Накамура обратил внимание на данные соцопросов, согласно которым респонденты старше 40 лет указали на то, что после распада СССР новые потрясения просто ничто. По его мнению, санкции против России хотя и оказали определенное влияние, но не привели к действительно серьезным трудностям.

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Журналист напомнил о пессимистичных прогнозах февраля и марта прошлого года, которые предрекали экономике РФ падение из-за ограничительных мер, но вместо этого она показала устойчивость. Отдельно Накамура отметил ответ России на уход западных брендов, когда власти разрешили использовать механизмы параллельного импорта.

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В октябре МВФ выпустил прогноз, и тогда Россия стала единственной страной, прогноз экономического роста которой эксперты скорректировали в сторону повышения. Совсем другая ситуация была с развитыми государствами, которым, наоборот, предсказали понижение.

По оценке журналиста, российскую экономику поддерживает целый ряд факторов. Среди них он, в частности, отметил торговлю с Китаем и Индией, самообеспечение продовольствием и экспорт энергоносителей.