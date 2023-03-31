Мир 31 марта 2023, 15:36 Удержание превратившегося в ад Артемовска сочли бессмысленным Украинский солдат рассказал о бессмысленных жертвах в превратившемся в ад Артемовске РИА «Новости»

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Общие потери украинских войск сделали бессмысленным удержание Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом в беседе с журналистами испанской газеты El Pais заявил 26-летний боец ВСУ Геннадий.

Он пояснил, что добровольно вступил в ряды территориальной обороны. Потом мужчину перекинули в Артемовск, где он находится уже несколько месяцев.

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Геннадий отметил, что в начале февраля ситуация в городе превратилась в полнейший ужас из-за огромного количества погибших.

Военный отметил, что не видит смысла в дальнейшем удержании населенного пункта, но командование не дает приказа к отступлению

«Я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл», — заявил Геннадий. Он добавил, что город превратился настоящий ад на земле, но при этом в нем остаются мирные жители, которые ждут прихода российских войск.

Российский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил огромные потери украинской армии в Артемовске. При этом он отметил, что об освобождении города говорить пока рано, так как ВСУ продолжают ожесточенную борьбу за сохранение населенного пункта под своим контролем.