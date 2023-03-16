Мир 16 марта 2023, 18:08 Удержание Артемовска силами ВСУ назвали крупнейшей ошибкой Зеленского NBC: ошибочный приказ об удержании Артемовска приведет к серьезным последствиям для ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Решение президента Украины Владимира Зеленского о сохранении обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) любой ценой стало серьезной ошибкой, которая приведет к долгосрочным последствиям для ВСУ. Об этом в своей статье на сайте телеканала NBC написал журналист Митхил Аггарвал.

Он напомнил, что в течение нескольких месяцев украинские войска держали оборону города, истощая российские силы. Но сейчас ситуация кардинально изменилась — ВСУ теряют больше личного состава и техники, чем раньше.

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Логики в дальнейшем удержании города нет, а отсутствие приказа об отступлении свидетельствует, что власти Украины больше ориентируются на политические последствия для себя.

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Сейчас город окружен с трех сторон, и оставшиеся в Артемовске украинские военные оказались в очень тяжелом положении.

Аналитик по вопросам обороны Конрад Музыка, отвечая на вопрос журналиста о причинах удержания города, заявил, что ВСУ нужно было уходить еще несколько недель назад.

«Сейчас уже нет смысла удерживать город», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что защита Артемовска имела изначально стратегическое и символическое значение, ситуация ухудшилась до такой степени, что цена за оборону города станет очень высокой.

По словам Музыки, потери украинских войск в районе Артемовска настолько огромны, что это ставит под вопрос возможные успехи в наступлении в будущем.

В минувшую среду, 15 марта, предприниматель Евгений Пригожин заявил о взятии штурмовиками частной военной компании «Вагнер» села Зализянского. Он подчеркнул, что это еще один шаг к полному окружению Артемовска.