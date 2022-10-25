Удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины признали эффективными | 360°

Мир 25 октября 2022, 19:27 Удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины признали эффективными The Economist назвал эффективными удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины РИА "Новости"

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Удары, которые ВС РФ с 10 октября наносят по объектам энергетической инфраструктуры Украины, выглядят эффективными и компетентными, написал британский журнал The Economist. В публикации издание привело мнение исполнительного директора крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрия Сахарука.

Специалист выразил уверенность, что российским военными помогали профессионалы из энергетического сектора РФ, написали «Известия».

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Он пояснил, что все удары пришлись на электроподстанции, которые соединяют разные части энергосистемы Украины. Задачей, по его мнению, был разрыв системы на части. В этом случае становится невозможным перемещение мощностей между регионами Украины для баланса нагрузки, уточнил Сахарук.

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Другой эксперт добавил, что в энергетике страны есть еще одна большая проблема — отсутствие оборудования. Ее не получается решить за счет поставок с Запада, потому что они составляют только «каплю в море», отметил RT.

Вдобавок на Украине продолжают использовать советскую схему напряжения, поэтому вышедшие из строя трансформаторы невозможно заменить западными образцами.