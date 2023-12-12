Мир 12 декабря 2023, 17:08 Удары ЦАХАЛ по сектору Газа унесли жизни более 18,4 тысячи палестинцев Более 18,4 тысячи человек стали жертвами атак Израиля в секторе Газа Khaled Omar/XinHua/globallookpress

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Число погибших из-за израильских обстрелов палестинцев в секторе Газа увеличилось до 18 412 человек. Об этом сообщил телеканал Al-Aqsa.

Представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра заявил, что с 7 октября в результате ударов ЦАХАЛ ранения получили более 50 тысяч жителей региона.

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«С начала агрессии в секторе Газа погибли 18 412 человек и более 50 тысяч получили ранения», — указал он.

Ранее израильские военные уничтожили на севере сектора Газа штаб-квартиру элитного подразделения «Нухба» движения ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, палестинские боевики скрывались в жилом районе рядом со школой.

Военнослужащие обнаружили боевые посты ХАМАС, а также схроны со взрывчаткой, амуницией и оружием, в том числе с пусковыми установками и автоматами АК-47. ЦАХАЛ уничтожил командный центр и изъял вооружение группировки. В резиденции израильские военные также обнаружили документацию и ноутбуки с планами военной операции.