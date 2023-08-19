Мир 19 августа 2023, 17:14 Удары России сорвали поставки военной техники ВСУ на фронт Экс-разведчик США Риттер: российская армия уничтожила технику ВСУ в тылу Пресс-служба Минобороны

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Возможности российской армии наносить удары вглубь территории Украины привели к уничтожению личного состава ВСУ и боевой техники еще в тылу. Эта ситуация поставила под угрозу возможности пополнений украинских войск и привела к серьезному упадку духа у находящихся не передовой. Об этом в эфире канала U.S. Tour of Duty на платформе Rumble заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Особо он отметил уничтожение украинских систем ПВО, что сохранило за Россией доминирование в небе.

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«ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт», — заявил Риттер.

Бывший американский разведчик уже подчеркнул, что оставшиеся без притока новых людей и поставок боевой техники украинские войска потерпят поражение и лишатся контроля над Купянском, Харьковом и Одессой. По словам Риттера, все это приведет к стратегическому поражению Украины, которое наступит уже в ближайшие месяцы.

Как напомнил сайт kp.ru, такое же мнение озвучил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, что точные удары российских войск по украинским складам свели на нет все поставки западного оружия.

В ночь на субботу, 19 августа, сильные взрывы прогремели в Виннице, Львове Житомире и Хмельницкой области. Это стало очередным доказательством возможности российских войск поражать даже самые удаленные от линии фронта области Украины.