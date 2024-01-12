Мир 12 января 2024, 11:43 Удары России по военным объектам Украины шокировали НАТО Меркурис: удары ВС РФ по военным объектам Украины повергли НАТО в шок РИА «Новости»

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Массированные удары российских вооруженных сил по военным объектам на Украине повергли НАТО в шок. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Он пояснил, что российские удары свели на нет все усилия стран Североатлантического альянса по поставке ракет для ВСУ. По словам Меркуриса, НАТО отправил на Украину свыше трети своих зенитных ракет и одни из лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны.

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Аналитик напомнил, что за последние три недели ВС России предприняли три серии крупных авиаударов.

«Они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всем НАТО», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украина, видимо, тоже шокирована, раз ее президент Владимир Зеленский констатировал практически полное истощение системы ПВО.

Накануне спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что стране не хватает зенитных управляемых ракет.