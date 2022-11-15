15 ноября 2022, 18:29
Удары по украинским городам оставили областные центры без света
«Укрэнерго» заявила, что удары России по городам Украины лишили местных жителей света
Вечером 15 ноября союзные силы нанесли массированные удары по городам Украины. Представители государственного поставщика электричества «Укрэнерго» заявили, что часть жителей областных центров осталась без света после прилетов. Их слова процитировали в Telegram-канал е компании.
«Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — сообщили они.
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Представители «Укрэнерго» отметили, что обстрелы еще продолжаются. Однако уже известно о первых последствиях прилетов.
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По данным компании, повреждены объекты инфраструктуры во всех регионах Украины. При этом они отметили, что самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в северных и центральных областях страны. Это вынудило сотрудников «Укрэнерго» в полном объеме ввести аварийные отключения. Причем на данный момент эта мера касается всех категорий потребителей.
В столице Украины ввели специальные графики аварийных отключений.
Представители компании призвали сограждан пока не покидать укрытия.
Электричество
Украина
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