Мир 15 ноября 2022, 18:29 Удары по украинским городам оставили областные центры без света «Укрэнерго» заявила, что удары России по городам Украины лишили местных жителей света РИА «Новости»

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Вечером 15 ноября союзные силы нанесли массированные удары по городам Украины. Представители государственного поставщика электричества «Укрэнерго» заявили, что часть жителей областных центров осталась без света после прилетов. Их слова процитировали в Telegram-канал е компании.

«Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — сообщили они.

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Представители «Укрэнерго» отметили, что обстрелы еще продолжаются. Однако уже известно о первых последствиях прилетов.

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По данным компании, повреждены объекты инфраструктуры во всех регионах Украины. При этом они отметили, что самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в северных и центральных областях страны. Это вынудило сотрудников «Укрэнерго» в полном объеме ввести аварийные отключения. Причем на данный момент эта мера касается всех категорий потребителей.

В столице Украины ввели специальные графики аварийных отключений.

Представители компании призвали сограждан пока не покидать укрытия.