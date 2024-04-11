Мир 11 апреля 2024, 20:26 Удары по объектам энергетики Украины назвали ответными Небензя объяснил удары по ТЭК Украины ответом на попытку нанести ущерб России РИА «Новости»

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Российские военные атаковали топливно-энергетический комплекс Украины в ответ на попытки причинить ущерб нефтегазовой отрасли. С таким заявлением выступил постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Полный текст его выступления доступен на сайте постпредства.

Небензя подчеркнул, что, кроме ответа, удары носили цель нарушить работу украинских предприятий военной промышленности, сорвать переброску резервов в районы боевых действий, а также затруднить обеспечение ВСУ топливом.

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«Что касается упомянутых массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России», — заявил Небензя.

Дипломат добавил, что во всех случаях угрозы для гражданского населения со стороны российских военных не было.

На этой неделе российские беспилотники ударили по нефтяной базе в Житомирской области Украины. В результате сгорели склады с горючим для бронетехники ВСУ.