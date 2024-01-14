Мир 14 января 2024, 03:25 Удары по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать NYT: удары по Йемену лишь на треть снизили наступательный потенциал хуситов Pxhere

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Удары СЩА и Великобритании по Йемену не более чем на треть снизили боевой потенциал хуситов. Об этом написала американская газета The New York Times.

Источники издания сообщили, что удары по йеменским позициям уничтожили около 90% целей, но это не сильно повлияло на способность хуситов наступать и атаковать корабли в Красном море.

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«Даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников с помощью более 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов» — отметили собеседники.

Большая часть вооружения хуситов установлена на передвижные комплексы и хорошо спрятана. Выявление целей оказалось более сложной задачей, чем ожидали союзники.

США и Великобритания 13 января нанесли очередной удар по Йемену. Атаке подверглась военно-морская база недалеко от Ходейды. В окрестностях города раздавались взрывы. Союзники поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.