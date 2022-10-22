Удары по инфраструктуре Украины вызвали у Запада истерику – Небензя | 360°

Мир 22 октября 2022, 01:52 Удары по инфраструктуре Украины вызвали у Запада истерику – Небензя Постпред РФ при ООН Небензя заявил об истерике западных стран после ударов по Украине РИА "Новости"

Читать 360tv в

Российские ракеты разрушили на Украине лишь военные объекты и инфраструктуру, поддерживающую их. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Он подчеркнул, что гражданские объекты не были целью российских войск. Несмотря на это, Запад буквально впал в истерику.

Реклама

«Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — добавил он.

Реклама

Постпред пояснил, что что гражданские объекты на Украине оказались разрушены лишь в тех случаях, когда армия противника пыталась уничтожать дроны у самой цели. Из-за этого беспилотники меняли курс и попадали не туда, куда было запланировано. Также мирные объекты пострадали от ракет украинской ПВО, «не способных перехватить свои цели», отметил Небензя.

Ранее политик заявил, что не собирается слушать речь украинского коллеги на заседании Совбеза. Он объяснил свое нежелание присутствовать на выступлении постпреда Украины Сергея Кислицы его недавними оскорбительными сообщениями в Twitter.