Удар Ирана по военным базам США не может быть расценен как начало крупномасштабного военного конфликта. Об этом заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, специалист по Ближнему Востоку Владимир Шаповалов.

«Иран нанес достаточно серьезный удар, с одной стороны, с другой стороны, этот удар не может быть расценен как начало крупномасштабного военного конфликта между США и Ираном», — отметил Шаповалов.

По словам политолога, развитие ситуации сейчас полностью зависит от дальнейших действий США.

«Если Соединенные Штаты готовились к полномасштабной войне против Ирана, то, соответственно, данная военная акция со стороны Ирана будет воспринята в США как сигнал к началу войны. Если же Штаты не готовы к войне с таким крупным государством как Иран, то скорее всего данная военная операция со стороны Ирана не повлечет за собой серьезного американского ответа, и обе стороны ограничатся военной риторикой и, может быть, какими-то точечными акциями», — отметил Шаповалов.

Он выразил надежду, что Соединенные Штаты не развяжут Третью мировую войну. «Я надеюсь, что в ответ на иранскую операцию не последует та самая акция, анонсированная Трампом — удар по 52 объектам на территории Ирана. Надеюсь, что это останется словами», — сказал Владимир Шаповалов.

После ракетного удара на странице в Twitter президент США Дональд Трамп написал: «Все хорошо! Были выпущены ракеты из Ирана по двум базам, расположенным в Ираке. Оценка жертв и повреждений продолжается. Все идет нормально!»

В ночь на 8 января по американским базам были выпущены десятки ракет. В результате ракетного удара пострадали граждане Ирака. Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.

Ранее эксперты рассказали, какие ракеты использовал Иран для удара по базам США. Это были ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.