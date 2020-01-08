    08 января 2020, 12:32

    Удары Ирана по военным базам США — еще не начало войны. Судьба конфликта зависит от США

    Василиса Андреева, Ольга Крылова

    Удар Ирана по военным базам США не может быть расценен как начало крупномасштабного военного конфликта. Об этом заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, специалист по Ближнему Востоку Владимир Шаповалов.
    Удары Ирана по военным базам США — еще не начало войны. Судьба конфликта зависит от США

    «Иран нанес достаточно серьезный удар, с одной стороны, с другой стороны, этот удар не может быть расценен как начало крупномасштабного военного конфликта между США и Ираном», — отметил Шаповалов.

    По словам политолога, развитие ситуации сейчас полностью зависит от дальнейших действий США.

    «Если Соединенные Штаты готовились к полномасштабной войне против Ирана, то, соответственно, данная военная акция со стороны Ирана будет воспринята в США как сигнал к началу войны. Если же Штаты не готовы к войне с таким крупным государством как Иран, то скорее всего данная военная операция со стороны Ирана не повлечет за собой серьезного американского ответа, и обе стороны ограничатся военной риторикой и, может быть, какими-то точечными акциями», — отметил Шаповалов.

    Он выразил надежду, что Соединенные Штаты не развяжут Третью мировую войну. «Я надеюсь, что в ответ на иранскую операцию не последует та самая акция, анонсированная Трампом — удар по 52 объектам на территории Ирана. Надеюсь, что это останется словами», — сказал Владимир Шаповалов.

    После ракетного удара на странице в Twitter президент США Дональд Трамп написал: «Все хорошо! Были выпущены ракеты из Ирана по двум базам, расположенным в Ираке. Оценка жертв и повреждений продолжается. Все идет нормально!»

    В ночь на 8 января по американским базам были выпущены десятки ракет. В результате ракетного удара пострадали граждане Ирака. Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.

    Ранее эксперты рассказали, какие ракеты использовал Иран для удара по базам США. Это были ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.