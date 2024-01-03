Мир 03 января 2024, 07:42 Ударом России по Украине восхитились в Польше Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по передовой военной инфраструктуре в Киеве. Об этом в материале для издания Myśl Polska сообщил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

«Средствам воздушного нападения России, несмотря на сосредоточение ведущих технологий НАТО и средств ПВО, удалось поразить запланированные цели весьма эффективно», — написал он.

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По словам журналиста, Украина лишилась ряда единиц дорогого вооружения, которое ей передали западные страны.

«Это произошло несмотря на то, что „зонтик“ противовоздушной обороны должен был защищать места дислокации с ценными образцами оружия и тайные заводы», — добавил Подгурский.

Во вторник российские силы провели массированную ракетную атаку по объектам военной инфраструктуры на Украине. Власти Киева сообщали о ряде взрывов, несколько районов лишились электричества.