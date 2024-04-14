Мир 14 апреля 2024, 14:19 Ударный морской дрон нашли у берегов Румынии Naval News: найденный у берегов Румынии морской дрон вызвал вопросы экспертов

Читать 360tv в

Морской дрон, собранный из советских и американских компонентов, нашли у берегов Румынии в Черном море. Об этом сообщило издание Naval News.

Беспилотник обнаружили в 20 милях от Тузлы. Его создали на базе лодки AM-800 с алюминиевым корпусом, которые выпускают в Алабаме. На ударном дроне установили боевую часть от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит», управлялся он через систему Starlink.

Реклама

В Румынии не раскрыли, кому принадлежал морской беспилотник. Его извлекли из воды и отвезли на полигон для уничтожения.

Многих экспертов озадачила находка. Они предположили, что дрон был украинским. Но власти Украины официально не подтвердили эту информацию.

Ранее подпольщики заявили, что в Одесской области в результате удара ВС России могли погибнуть румынские наемники.