Ударные системы появились у космических войск США
Космические силы США вооружили ударным комплексом Counter Communications System (CCS) Block 10.2. При помощи него можно атаковать систему связи на орбите. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Popular Mechanics.
Доставленная система способна блокировать сигналы спутников при их приближении к Земле. Комплекс развернули на авиабазе Петерсон в западном американском штате Колорадо.
На данный момент технические характеристики CCS секретны. Известно лишь то, что она может заглушить разные диапазоны радио и спутниковых сигналов. Таким образом противника не удастся проинформировать о предстоящих атаках.