Ударные системы появились у космических войск США

Доставленная система способна блокировать сигналы спутников при их приближении к Земле. Комплекс развернули на авиабазе Петерсон в западном американском штате Колорадо.

На данный момент технические характеристики CCS секретны. Известно лишь то, что она может заглушить разные диапазоны радио и спутниковых сигналов. Таким образом противника не удастся проинформировать о предстоящих атаках.