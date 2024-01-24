Мир 24 января 2024, 07:23 Ударные беспилотники налетели на авиабазу США в Ираке AFP: авиабазу США «Айн-аль-Асад» на западе Ирака атаковали ударные БПЛА

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Американскую авиабазу «Айн-аль-Асад» в провинции Анбар на западе Ирака атаковали ударными беспилотниками. Военнослужащие получили ранения, сообщило Agence France-Presse.

«Было запущено несколько ударных дронов по базе „Айн-аль-Асад“ в западной провинции Анбар», — сказал военный чиновник США.

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Дроны повредили инфраструктуру авиабазы. Собеседник агентства заявил, что люди получили травмы, но не уточнил детали. В ответ на нападение американские войска ударили по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Три человека погибли.

В январе американскую базу атаковали несколько раз. Рядом с «Айн-аль-Асад» упали от пяти до 20 ракет, их выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре. Миссия ООН в Ираке призвала прекратить любые удары на территории Ирака, так как они нарушали суверенитет страны.