Мир 14 июля 2023, 19:50 Ударивший в 2015 году премьер-министра Испании мужчина напал с ножом на журналиста ABC: мужчина напал с ножом на редактора испанской газеты La Voz de Galicia в Понтеведра Unsplash

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На сотрудника испанской газеты La Voz de Galicia напали с ножом в редакции издания в городе Понтеведре. Злоумышленник изрезал ему руки и грудь, мужчина попал в больницу. Об этом сообщили в газете ABC.

Медики рассказали, что потерпевший потерял много крови. Угрозы жизни нет, но какое-то время он будет под наблюдением врачей.

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Выяснилось, что нападавшим оказался Андрес де Висенте — тот же человек, который в 2015 году напал на премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Он со всей силы ударил политика в голову. Суд приговорил Андреса за это преступление к двум годам колонии строгого режима и году условно. Сейчас ему 25 лет.

Что побудило его совершить нападение на журналиста, не сообщается.

Ранее стало известно о подростке, который сбежал из специализированной школы в Уссурийске, напав перед этим на двух детей с ножом. Одного мальчика он ударил в живот, другому нанес легкий порез. Нападавшего уже задержали, с ним работают правоохранители.