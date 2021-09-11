Ударившего Макрона мужчину выпустили из тюрьмы

Мужчину, который ударил по лицу президента Франции Эмманюэля Макрона, выпустили из тюрьмы. Он просидел там три месяца.

Об этом сообщила радиостанция France Bleu. Мужчина вышел на два часа раньше положенного, чтобы избежать толпы людей, которая хотела его встретить.

Происшествие с Макроном случилось в июне. Тогда президент поехал в департамент Дром. Он подошел к группе местных жителей, и один из них неожиданно ударил президента по лицу. Охранники задержали нападавшего. Им оказался глава клуба коллекционеров исторического оружия. Мужчину приговорили к трем месяцам тюрьмы и 14 месяцам условного заключения.

Ранее мужчина получил 15 лет тюрьмы за разбои в Санкт-Петербурге. Мужчина нападал на местных жителей, избивал их и похищал ценности. Всего злоумышленник совершил девять нападений. Общая сумму ущерба составила 70 тысяч рублей.

Также мужчину обвинили в насилии в отношении представителя власти в ходе задержания. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.