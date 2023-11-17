Мир 17 ноября 2023, 12:03 Ударит по любой точке мира за 30 минут. Британское СМИ — о российском ракетном комплексе «Авангард» Daily Express: «Авангард» может ударить по любой точке мира за полчаса РИА «Новости»

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Российский ракетный комплекс «Авангард» может ударить сразу по нескольким целям на любой дистанции всего за полчаса. Об этом рассказало британское издание Daily Express.

Журналисты напомнили, что президент России Владимир Путин описывал эту ракету как «метеорит». Она считается уникальной и может развить скорость в десятки тысяч километров в час.

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«Ракета <…> может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — отмечается в публикации.

В основе «Авангарда» лежит гиперзвуковой управляемый боевой блок. Он запускается к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Комплекс создали для преодоления противоракетной обороны противника. «Авангард» поставили на боевое дежурство еще четыре года назад.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с журналистами назвал самыми перспективными в мире российские системы С-400 и С-500. Он отметил, что они могут противостоять высокоточным вооружениям и демонстрируют высокую маневренность.