Мир 16 марта 2023, 06:05 «Ударили США по лицу». Китайцы восхитились Россией после падения американского дрона в Черном море Читателей портала «Гуаньча» восхитила Россия после падения беспилотника США в Черном море Pxhere

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Читатели китайского портала «Гуаньча» с иронией отреагировали на падение американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в море, недалеко от побережья Крыма. Они обсудили ситуацию в комментариях под статьей.

«Срочные новости: имперский беспилотник США был напуган до недержания истребителями русских и сам прыгнул в море!» — написал пользователь Мэн Дада.

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Другой читатель заметил, что «Америка всегда считала, что у их военных кораблей и самолетов есть „золотой жетон неуязвимости“. Он выразил благодарность России за то, что „прямо и публично ударила США по лицу!“.

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«Россия: Я только отправила свои истребители на проверку, но беспилотник янки, наверное, выпил лишнего, взял да рухнул!» — пошутил другой пользователь.

MQ-9 Reaper упал в Черное море недалеко от побережья Крыма. Российское Минобороны уточнило, что причиной крушения стал резкий маневр беспилотника. В ведомстве указали на то, что заявления военных США о повреждении крылом истребителя Су-27 пропеллера дрона не соответствует действительности.

Экипажи военных самолетов, которые вылетели для перехвата БПЛА, оружие не применяли оружие и в контакт с беспилотником не вступали. MQ-9 Reaper летел с выключенными транспондерами и нарушил временно установленные на время спецоперации воздушные границы России.