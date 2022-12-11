Мир 11 декабря 2022, 00:06 Удар ВСУ разрушил гостиницу в центре Стаханова в ЛНР Власти ЛНР сообщили о разрушении гостиницы в Стаханове после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике. В результате удара серьезные повреждения получила гостиница. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

«Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Она не работала», — рассказал ее сотрудник.

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Спасатели сейчас разбирают завалы на месте разрушенной гостиницы. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

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Украинские военные атаковали населенные пункты Луганской Народной Республики в субботу, 10 декабря. Боевики запустили три ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS и несколько снарядов калибром 155 миллиметров. В Новопскове от снарядов ВСУ разрушился один жилой дом, еще три здания получили повреждения.

Несколько дней назад боевики ВСУ обстреляли машину с бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который сейчас находится в зоне проведения специальной операции. В результате его машина была практически полностью разбита.