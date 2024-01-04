Мир 04 января 2024, 22:31 Удар ВС РФ разрушил фабрику военной одежды, которую носят Зеленский и Залужный Life: ракетный удар ВС РФ разрушил фабрику украинской военной одежды M-Tac РИА «Новости»

Читать 360tv в

Здание, где производилась украинская военная одежда бренда M-Tac, разрушено в результате удара российских сил во вторник, 2 января. Некоторые складские здания и заводы повреждены, другие уничтожены полностью, написал Life со ссылкой на сообщение компании.

«После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств», — отметили представители бренда.

Реклама

М-Тас появилась в 2014 году. Компания выпускает военную одежду, обувь, аксессуары и тактическое снаряжение. Этот бренд популярен среди высокопоставленных чиновников Украины. Например, одежду этой марки носят президент страны Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко ранее заявил о повреждении не только завода по производству одежды, но и мастерской, где собирали, чинили и модернизировали беспилотники.

По данным Минобороны РФ, российские силы ликвидировали украинский военно-промышленный комплекс в Киеве и Киевской области. На территории находилась, в том числе, фабрика по производству военной одежды.