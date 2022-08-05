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    05 августа 2022, 16:36

    Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа

    Армия обороны Израиля сообщила об ударе по сектору Газа

    Анатолий Минкин

    Военные Израиля атаковали сектор Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

    В ведомстве подчеркнули, что в приграничных тыловых районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Жителей приграничных районов военные предупредили следовать инструкциям на случай чрезвычайной ситуации до 20:00 субботы, 6 августа.

    По данным местных СМИ, Израиль начал стягивать войска к границе с сектором Газа накануне — после трех дней массированных обстрелов городов со стороны палестинского анклава.

    Власти Израиля заявили о возможности проведения наземной операции против боевиков в Газе, но пока применили только военные самолеты и артиллерию.