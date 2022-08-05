Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа

Военные Израиля атаковали сектор Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

В ведомстве подчеркнули, что в приграничных тыловых районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Жителей приграничных районов военные предупредили следовать инструкциям на случай чрезвычайной ситуации до 20:00 субботы, 6 августа.

По данным местных СМИ, Израиль начал стягивать войска к границе с сектором Газа накануне — после трех дней массированных обстрелов городов со стороны палестинского анклава.

Власти Израиля заявили о возможности проведения наземной операции против боевиков в Газе, но пока применили только военные самолеты и артиллерию.