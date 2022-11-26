Мир 26 ноября 2022, 13:34 Удар по отработанному топливу Запорожской АЭС сравнили с эффектом «грязной бомбы» Замглавы МАГАТЭ Чудаков назвал «грязной бомбой» удар по контейнерам с отходами ЗАЭС РИА «Новости»

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Взрыв артиллерийского снаряда при попадании в контейнер с отработанным топливом Запорожской атомной электростанции приведет к эффекту «грязной бомбы». Как сообщило РИА «Новости», об этом предупредил заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.

Эксперт пояснил, что если контейнеры с ядерными отходами находятся на открытой площадке станции, то одного попадания артиллерийского снаряда достаточно для распространения радиационного поражения на большой площади. Это станет эффектом «грязной бомбы».

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«Бомбы в виде бомбы и искать не надо», — подчеркнул Чудаков.

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От регулярных артиллерийских обстрелов Запорожскую станцию не спасет бетонная стена, закрывающая ядерные реакторы. Чудаков пояснил, что стал свидетелем последствий ракетного обстрела Бушерской атомной станции в Иране. По его словам, попавшая в станцию ракета пробила и расплавила стену, оставив дыру в два метра. От катастрофы спасло только то, что в момент попадания на станции не было топлива.

Как напомнил «Царьград», Запорожская атомная электростанция самая крупная по мощности в Европе. Сегодня на объекте продолжают работать только два энергоблока для обеспечения Энергодара теплом и электричеством.

На этой неделе после выхода из строя энергетической системы Украины в результате ударов Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Для сохранения работы охладительной системы реакторов на станции включили дизельные генераторы.

Возобновление поставок электроэнергии на Запорожскую АЭС началось спустя сутки. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси напомнил, что в случае повторения такой ситуации генераторы могут не спасти ситуацию и последствия окажутся непредсказуемыми.

В Росатоме заявили, что для поддержания стабильной поставки электроэнергии на Запорожскую АЭС на местной теплоэлектростанции создадут открытое распределительное устройство для резервного снабжения энергии.